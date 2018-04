Discussão do pós-2020 continua no Algarve central

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve promove na quarta-feira, dia 2 de maio, uma sessão aberta ao público dedicada à discussão da Estratégia Regional para o pós-2020, que decorrerá no Convento do Espírito Santo, em Loulé.

A sessão inicia-se pelas 14h30, com a receção aos participantes e preenchimento de um questionário de avaliação prospetiva, e será aberta às 15 horas por Francisco Serra, presidente da CCDR Algarve, e Vítor Aleixo, presidente do Conselho Regional e da Câmara Municipal de Loulé.

A reflexão estratégica sobre o futuro de Portugal no médio e longo prazo é um exercício da maior importância, que o Governo está a realizar de forma abrangente, visando que esta discussão se reflita nos grandes objetivos para o país, bem como na orientação das políticas públicas que para eles concorrem.

Através de audições e consultas públicas, já realizadas em Faro e em Vila Real de Santo António, iniciou-se a preparação do próximo período de programação dos fundos da União Europeia no Algarve, que deverá respeitar os objetivos e opções que venham a ser definidos na estratégia para o país, pretendendo-se o envolvimento dos variados atores económicos e sociais da região.

Acima de tudo, estas sessões visam promover a participação dos cidadãos, das empresas e das instituições no processo de construção de uma estratégia, que se deseja partilhada e que contemple a discussão dos grandes desígnios e desafios regionais para a próxima década.

Por outro lado, a CCDR Algarve criou um espaço no seu sítio na Internet onde cada cidadão ou instituição pode consultar os vários documentos de reflexão e submeter os seus contributos (www.ccdr-alg.pt/algarve2030).

As inscrições devem ser efetuadas aqui até ao dia 30 de abril, são livres e estão sujeitas à capacidade da sala.