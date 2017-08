Direção Regional de Cultura do Algarve lança nota de pesar

Cultura Etniarte traz mercado étnico e músicas do mundo a Monte Gordo A Avenida Marginal de Monte Gordo recebe, entre os dias 17 e 20 de agosto, a IV edição do Etniarte – Mercado Étnico & Músicas do Mundo. Com entrada...

Cultura A Arte vai sair à Rua em São Brás de Alportel O Centro Histórico de São Brás de Alportel é o anfitrião da quarta edição do «Calçadas – A Arte sai à Rua», marcada para segunda-feira, dia 14 de agosto,...