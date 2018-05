Dia Nacional do Caçador pelo Ambiente celebra-se hoje em Monchique

A Federação de Caçadores do Algarve promove, hoje, domingo, 20 de maio, o Dia Nacional dos Caçadores pelo Ambiente 2018, iniciativa que conta com a participação ativa de caçadores associados em clubes, associações de caçadores e empresas de turismo cinegético, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Monchique e da Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio.

Este dia, dedicado ao ambiente ao longo dos últimos anos e associado à recolha de lixo em espaço natural, terá este ano uma vertente de prevenção dos incêndios em habitações de acordo com a legislação que obrigada os particulares à limpeza de uma faixa de gestão de combustível em redor da sua habitação.

Com um historial de solidariedade para com as populações, os Caçadores do Algarve em conjunto com a Câmara de Monchique decidiram, este ano, dedicar este dia ao apoio a algumas famílias carenciadas e com dificuldade em executar a referida faixa. O início está marcado para as 9 horas no Heliporto de Monchique, esta iniciativa conta também com a presença de vários responsáveis e técnicos da região, assim como do Secretario de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.