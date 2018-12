Detido o suspeito de matar um indivíduo em bar de Albufeira

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul e em cumprimento de mandando de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público de Albufeira, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio, ocorrido em Albufeira na madrugada do passado dia 9 de Dezembro.

O crime ocorreu no interior de um estabelecimento de diversão noturna, e com a investigação levada a cabo foi possível apurar que a vítima, um homem de 31 anos de idade, foi agredida pelo suspeito, pessoa das suas relações, com recurso a arma branca, tendo-lhe provocado lesões que viriam a ditar a sua morte, confirmada já no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

O detido, de 21 anos de idade, desempregado, foi presente a interrogatório Judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.