Desfile dos Reis Magos encerram quadra natalícia em Olhão

Os três Reis Magos – Belchior, Gaspar e Baltazar – chegam a Olhão esta sexta-feira, 6 de janeiro, encerrando, assim, as celebrações da quadra natalícia promovidas pela Câmara Municipal, em colaboração com a Empresa Municipal Fesnima e com a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).

De acordo com a tradição cristã, os sábios seguiram desde o Oriente a Estrela de Belém, que anunciava o nascimento de Jesus, tendo chegado alguns dias após o seu nascimento, levando consigo oferendas de ouro, incenso e mirra, simbolizando a realeza, divindade e humanidade de Jesus, respetivamente.

É esta chamada tradição da Epifania que será replicada na sexta feira, Dia de Reis, em Olhão. Os Reis Magos, acompanhados por cerca de duas dezenas de figurantes, chegam de camelo às 10h00, altura em que se inicia o desfile ao longo da Avenida 5 de Outubro.

Às 12h00, haverá lugar a uma paragem no Jardim Patrão Joaquim Lopes para interação com a população, de onde os Reis Magos e respetiva comitiva voltarão a sair às 14h00, em direção ao Auditório Municipal, com nova paragem no Jardim João Serra, junto ao Tribunal.

O cortejo percorrerá, de seguida, toda a Avenida da República, prevendo-se que cerca das 16h00 haja lugar à adoração do Menino e entrega das oferendas no Presépio Vivo que se encontra na Rua do Comércio. Meia hora mais tarde, nova paragem no Edifício dos Paços do Concelho, onde a boa-nova do nascimento de Jesus será dada ao Presidente da Câmara Municipal.

Até às 17h30, Reis Magos, camelos e restante comitiva protagonizam um espetáculo de música, dança e animação no largo junto à Câmara Municipal, para o qual toda a população está convidada.