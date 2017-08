Descubra Monte Molião com o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa

O município de Lagos e o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UNIARQ) promovem as 7ªs Jornadas de Portas Abertas na estação arqueológica do Monte Molião, na quinta-feira, dia 17 de agosto. Esta será a oportunidade para conhecer, de perto, este ex-libris da cidade recheado de história.

O Monte Molião é uma pequena colina ovalada, localizada na margem esquerda da foz da ribeira de Bensafrim (Rio de Lagos).

A investigação que, desde 2007, a UNIARQ tem vindo a efetuar sobre o sítio, com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Lagos, permitiu recolher importantes dados e aproxima-nos deste habitat ocupado desde o século IV a.C. até ao século II d.C e cujos vestígios confirmam a integração do Monte Molião nas grandes rotas comerciais da antiguidade e a interação dos seus habitantes com outras comunidades humanas mediterrâneas.

No próximo dia 17 de agosto, da parte da manhã, decorrem as Jornadas de Portas Abertas no Monte Molião, que a Câmara tem promovido desde 2010. Para o final da tarde, e também no local, está prevista uma mesa-redonda para debater «Que fazer com este sítio? (um futuro para o Monte Molião)», que tem como objetivo suscitar a discussão acerca do retorno social da investigação neste local e da sua conservação e valorização para a atratividade de Lagos como turístico e cidade inteligente.

As iniciativas são de carácter gratuito e não são necessárias inscrições.