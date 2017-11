Demolições na praia de Monte Gordo começam amanhã

As demolições dos antigos apoios e restaurantes da Praia de Monte Gordo, terão lugar esta quarta-feira, dia 15 de novembro, às 10h00 (ponto de encontro junto ao casino).

A intervenção marca o arranque da II fase de requalificação da praia de Monte Gordo, que contempla a construção de 18 novos apoios de praia, cujas estruturas ficarão plenamente integradas na cota e layout do novo passadiço, inaugurado no passado dia 14 de julho.

Com esta obra, ficarão concluídos todos os acessos até ao areal (quer da marginal, quer dos novos restaurantes), finalizando-se assim todas as estruturas e equipamentos associados ao passadiço.

O passadiço da praia de Monte Gordo é, atualmente, o maior do género no Sotavento algarvio. Com uma extensão de três quilómetros, representou um investimento de um milhão de euros.

A obra, contudo, tem sido criticada pela associação ambientalista Almargem.