Curso de Direção Hoteleira arranca em Portimão

Portimão irá receber mais uma edição do curso de especialização em Direção Hoteleira, ministrado pela Associação de Diretores de Hotéis de Portugal. Esta iniciativa irá decorrer de 16 de março a 30 de junho no Penina Hotel & Golf Resort e destina-se à formação contínua dos atuais e futuros profissionais, providenciando formação prática, ministrada formadores experientes com elevado know-how prático e teórico.

Entre os professores destaque para nomes como Ruben Paula, chief operations officer da JJW Hotels & Resorts, Isabel Froufe, diretora comercial das Pousadas de Portugal, Vítor Silva, diretor de Recursos Humanos do Hotel Intercontinental Lisboa, Pedro Pinto, diretor do Hotel Altis Belém, entre outros.

Este curso nasce da experiência no desenvolvimento de 14 cursos de graduação em Direção Hoteleira (homologado pelo Turismo de Portugal, I.P) desde 2009, envolvendo 240 diretores(as) e futuros(as) diretores(as) de hotel.

«A par dos cursos em Lisboa, e de forma a dar resposta às inúmeras solicitações, decidimos avançar com um curso no Algarve. Trata-se da maior região de Turismo em Portugal, com uma especificidade muito própria ao nível da operação hoteleira», refere Raúl Ribeiro Ferreira, presidente da ADHP.

Segundo o mesmo responsável, «a qualidade dos docentes desta edição do curso de especialização em Direção Hoteleira são, por si, um garante de sucesso desta formação».

Os interessados poderão contactar diretamente a ADHP através do e-mail geral@adhp.org