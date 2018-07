Cruz Lusa já tem novo VVTF a postos

A Associação Humanitária de Bombeiros de Faro Cruz Lusa recebeu a 23 de junho um novo Veículo Tanque Tático Florestal (VVTF) que resulta de uma candidatura apresentada em 2017 ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) Portugal 2020. A viatura custou 180 mil euros, foi financiada em 80 por cento, tendo a componente nacional sido comparticipada pelo Câmara Municipal de Faro. Steven Sousa Piedade, em declarações ao «barlavento», agradeceu o empenho de Vitor Vaz Pinto, comandante operacional distrital da Proteção Civil no Algarve, e ao autarca Rogério Bacalhau, que tiveram um papel «decisivo» neste processo. Para Vitor Brito, comandante da corporação, a nova viatura «vem dar um novo alento aos homens» e é um importante reforço operacional, numa altura, em que a Cruz Lusa está integrada no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR). A nova viatura tem capacidade de transporte de cerca de 85 mil litros de água e está também apta a intervir em cenários urbanos.