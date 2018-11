Construção ilegal demolida na Quinta do Lago

A Câmara Municipal de Loulé procedeu à demolição de um edifício implantado na Quinta do Lago, que não se encontrava em conformidade com as regras urbanísticas respeitadas pelo município.

No início de 2014 foi apresentada uma comunicação prévia com o pedido de construção de uma moradia com piscina e portão no Loteamento do Lago, aprovada em janeiro de 2015 pelos serviços municipais. No entanto, após análise técnica, verificou-se que a obra não estava a cumprir as normas legais e regulamentares, apresentando divergências no limite do lote.

Após várias tentativas para tornar legal uma construção que teve problemas desde o seu início, nenhum dos projetos apresentados se manteve em consonância com os requisitos técnicos do município.

Assim, dado o incumprimento às diretrizes lançadas pela Câmara Municipal de Loulé, a autarquia emitiu o alvará de licença para obras de demolição desta construção ilegal, repondo, desta forma, a legalidade.

Para Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, esta ação «é um bom exemplo da celeridade e da eficácia dos serviços municipais numa área tão importante para a dinâmica económica do concelho». Prossegue, referindo que «esta demolição permitirá que o território possa ser alvo de uma intervenção urbanística, indo ao encontro do alvará de loteamento e do Plano de Urbanização da Quinta do Lago».