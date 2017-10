Conrad prepara três dias de alta gastronomia

São três dias, cinco eventos, 15 conceituados chefs que ao todo reúnem 15 estrelas Michelin, quatro sommeliers e sete mixologistas, entre 4 e 6 de novembro. A segunda edição do «Culinary Extravaganza», o evento de alta gastronomia promovido pelo Conrad Algarve, na Quinta do Lago, promete elevar ainda mais a fasquia.

O arranque, no sábado, acontecerá num espaço inusitado do hotel, às 19h00, e promete ser um dos pontos altos. O programa começa com uma experiência de bar, «Mixology Cocktail Experience», liderado por Nelson de Matos, seguida do jantar «Michelin Dining Experience»

que inclui cinco pratos de assinatura harmonizados com os melhores vinhos portugueses. A animação é da autoria de Max Oliveira, bailarino e um dos mentores do primeiro grupo de dança urbana profissional em Portugal, os Momentum Crew.

O jantar será elaborado pelos chefs Heinz Beck, Jacob–Jan Boerma (De Leest, Grand Cáfe Krasnapolsky, Holanda), Ricardo Costa (The Yeatman Hotel Porto) e Maurizio Serva (Ristorante la Trota, Itália).

No domingo, 5 de novembro, será servido brunch mediterrânico com início marcado para as 12h30 nos jardins do exclusivo do Dado Q, o restaurante do Conrad Algarve junto à piscina.

Será servido pelos chefs Joe Barza (Conrad Cairo), Osvalde Silva (Conrad Algarve) e Franco Luise (Hilton Prague).

À noite, terá lugar o «Michelin Dining Experience», uma experiência gourmet exclusiva, no restaurante Gusto by Heinz Beck, que inclui a degustação de sete pratos com harmonização de vinhos. Ao todo, estarão reunidas oito estrelas Michelin que tornarão esta experiência inesquecível. Participam os chefs Heinz Beck, Jacob-Jan Boerma e Juan Amador (Amador´s Wirtshaus & Greißlerei, Viena, Austria).

No domingo, dia 6, o almoço será servido na premiada Roof Garden Suite, o expoente máximo do luxo contemporâneo, onde acontece a celebração dos Chefs Hilton para um almoço a cinco mãos. Além dos chefs da casa, participam Christoph Jefferson (Hilton London Heathrow Terminal 4), Franco Luise (Hilton Prague), Shota Goderdzishvili (Hilton Kiev), Idan Hadad (Pastry Chef do Hilton Tel Aviv).

Também especial promete ser o jantar de Encerramento no Gusto by Heinz Beck, segundo a organização, a derradeira experiência gastronómica do «Culinary Extravaganza» a juntar seis estrelas Michelin para um jantar de sete pratos que promete encerrar com chave de ouro o evento. Será elaborado pelos chefs Heinz Beck, Sidney Schutte (WA Amsterdam), Chris Galvin & Joo Won (London Hilton on Park Lane e WA Edinburgh).

Os bilhetes para os jantares custam 245 euros por pessoa, enquanto os almoços têm um preço de 95 euros por pessoa. Os interessados podem consultar mais informações e detalhes sobre cada uma destas experiências em www.culinary-extravaganza.com