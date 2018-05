«Conquista o Sonho» chega a Portimão

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) criou um projeto de arte de rua (street art) que pretende impulsionar o apoio à seleção portuguesa durante o próximo Mundial de Futebol, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia. «Conquista o Sonho» chega a diversos pontos do país, sendo um dos quais Portimão, com um mural, num edifício junto à Câmara Municipal de Portimão. Quando em 2004 se realizou em Portugal o Campeonato Europeu de Futebol, o então treinador da seleção Luís Filipe Scolari conseguiu colocar todo o país a apoiar a equipa. Muito depois da competição terminar, ainda eram visíveis as bandeiras nacionais um pouco por todo o lado.

Agora é vez da FPF organizar um projeto de arte urbana, cujo objetivo é, não só ajudar a seleção a conquistar o Mundial, como também inspirar e motivar os portugueses a apoiar a equipa. Para tal, a iniciativa conta com o apoio de autarquias de norte a sul do país, com a colaboração da plataforma de intervenção artística Mistaker Maker, de artistas consagrados e talentos emergentes da arte urbana nacional.

As peças e murais a desenvolver no âmbito deste projeto serão representações únicas e inéditas do movimento «Conquista o Sonho», sem quaisquer fins lucrativos e com o objetivo único de trabalhar uma mentalidade coletiva ambiciosa e capaz.

Portimão recebe agora a segunda intervenção, a cargo de João Samina, um artista conhecido pelos seus trabalhos em stencil, baseados no retrato humano e na composição geométrica.

Nos seus trabalhos de rua, Samina destaca a expressividade dos rostos, efeito conseguido através do uso de uma palete de cores reduzida. «Uso diferentes tonalidades de cinzento, preto e vermelho, porque é a cor do amor, do calor, mas também do perigo. E porque sou benfiquista», brinca.

Na Praça 1º de Maio, junto à Câmara Municipal de Portimão, podem agora ver-se quatro rostos de jogadores bem conhecidos do público português. João Moutinho, que não podia faltar nesta intervenção uma vez que é natural do concelho, Bernardo Silva, o novo talento da seleção, William de Carvalho em representação da nova geração e claro, Cristiano Ronaldo, a estrela mundial que dispensa apresentações.

Samina demorou uma semana a desenvolver o conceito, outra semana a preparar os stencils, moldes que usa para pintar, e cinco dias a executar o trabalho. Na concretização contou com uma pequena ajuda de alguns jovens carenciados do concelho.

O artista quis refletir a crença, o esforço, a garra e a capacidade de luta dos atletas, traços comuns a todo o povo português e essenciais para a conquista do sonho.

Em simultâneo, Frederico Draw, também conhecido pelos seus retratos expressivos, iniciou uma intervenção em Beja, que reflete as gentes do Alentejo. Duarte Cavalinhos, da Mistaker Maker, não revelou, na semana passada, que outros artistas participarão no projeto e em que cidades, mas frisou que se trata de uma iniciativa única.

«É a primeira vez que decorre simultaneamente de norte a sul de Portugal. É quase um festival de arte urbana a nível nacional e a mensagem vai muito além do futebol. Tem a ver com uma forma de estar na vida. Toda a gente se pode identificar com o mote. E queremos transmitir, que o ato de conquistar um sonho implica uma ação, uma ambição», explica Duarte Cavalinhos.

A primeira intervenção foi realizada pelo artista AKA Corleone na Covilhã. Num edifício localizado na movimentada Rua Marquês de Ávila e Bolama é possível agora ver-se o autor da epopeia portuguesa «Os Lusíadas» Luís Vaz de Camões, assim como D. Afonso Henriques, jogadores e adeptos de futebol. O graffiti de cores vivas e com 17 metros de altura por 12 de largura não deixa ninguém indiferente. A peça ilustra o espírito conquistador de Portugal ao longo da História, renovado na atualidade pela equipa das quinas, bem como os atletas que a representam. Podem ler-se «Conquista o Sonho» e as palavras «Portugal» e «acredita».

Para conquistar também os mais novos, a FPF lançou o musical infantil «Conquista o Teu Sonho». Canções como «A Tua Seleção» vão ensinar às crianças valores como a inclusão, o companheirismo, o espírito coletivo, a dedicação, o trabalho árduo, a resiliência e a capacidade de superação. Nos videoclipes, que já foram lançados, entram figuras de estrelas do futebol nacional, mas também de outros desportos como Ricardinho do futsal e Madjer do futebol de praia.