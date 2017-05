Conferência «Começar Hoje» desafia jovens algarvios

É para jovens entre os 16 e os 25 anos (alunos do ensino secundário e superior) e terá lugar no sábado, 27 de maio, entre as 9 e as 19 horas, no Grande Auditório da Universidade do Algarve, sendo que a organização espera mais de 400 participantes. «Hoje, fruto da conjuntura nacional e internacional, são já muitos os jovens que optam por criar o seu próprio emprego avançando, assim, nas marés do empreendedorismo. Este caminho não é fácil e deve preparado», explica Miguel Frade, promotor do evento.

A «Começar Hoje» é a maior conferência do país, focada no desenvolvimento, evolução e aperfeiçoamento das gerações mais novas. Composta por dois painéis de discussão e um momento de trabalho, a iniciativa junta estudantes, com profissionais de empresas e entidades nacionais e internacionais. Serão mais de oito horas de «pura aprendizagem, partilha de conhecimentos e experiências», sob o lema «Agarra a tua oportunidade». A entrada terá um custo mínimo de 10 euros. A iniciativa, que se repetirá nouras cidades, é organizada pela Câmara Municipal de Faro em parceria com a migfrade_Solutions e a LampCoach, e terá o «barlavento» como parceiro de media oficial. Os bilhetes e todas as informações adicionais estão já disponíveis no website do evento em http://comecarhoje.com/faro