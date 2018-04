Concurso Literário «Sophia de Mello Breyner Andresen» já tem vencedores

Já são conhecidos os premiados da décima segunda edição do Concurso Literário «Sophia de Mello Breyner Andresen», uma iniciativa das Câmaras Municipais de Lagos e de Loulé, através das respetivas bibliotecas municipais. Um dos alunos distinguidos nesta edição, em toda a região do algarve, pertence a uma escola de Lagos.

De acordo com o regulamento deste Concurso, que tem como principal objetivo incentivar a leitura, entre os mais jovens, das obras desta conhecida escritora, foram admitidos a concurso vários trabalhos de poesia, prosa ou ensaio (em língua portuguesa), ilustrações (originais e inéditos até à data da decisão final) e fotografias, que incidiam sobre a obra literária de Sophia de Mello Breyner Andresen. Podiam apresentar trabalhos todos os estudantes que frequentassem escolas do 3º ciclo do Ensino Básico e Escolas do Ensino Secundário, ou equiparado, da região do Algarve.

Recorde-se que esta iniciativa pretende ter uma periodicidade anual e a entrega de prémios acontece, rotativamente, numa das duas Bibliotecas, no fim de semana mais próximo do dia 23 de abril, «Dia Mundial do Livro». Nesta edição, a entrega de prémios ocorre em Loulé, no sábado, dia 21 de abril.

Da listagem dos 27 premiados, divididos pelas respetivas categorias, destaca-se o facto de uma das distinções ter sido entregue a uma estudante de Lagos. Maria Correia Dias, aluna do 6º ano da Escola das Naus, foi distinguida com uma menção honrosa com o seu trabalho de ilustração. Consulte o premiados aqui.