Comando Distrital da GNR vai trocar velho quartel de Faro por novo em Loulé

O ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, vai estar esta sexta-feira, 9 de novembro, pelas 17h30, no Salão dos Paços do Concelho de Loulé, para presidir à cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Loulé, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana tendo em vista a celebração de um contrato interadministrativo para obras de construção do Comando Territorial da GNR.

Através desta iniciativa serão construídas de raiz as novas instalações para o Comando Territorial da GNR de Faro, num terreno cedido pelo município, na cidade de Loulé.

Esta obra enquadra-se no programa de modernização e operacionalidade das forças e serviços de segurança, promovido pelo do Ministério de Administração Interna.

Neste dia, o responsável da pasta irá ainda visitar algumas das obras em curso no Concelho de Loulé que têm em vista o reforço das instalações para as forças de segurança, proteção e socorro, nomeadamente as futuras instalações dos Postos Territoriais da GNR de Almancil e de Quarteira e a BAL – Base de Apoio Logístico de Quarteira.