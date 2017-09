Clube Naval de Portimão afirma-se como referência na região

O Clube Naval de Portimão (CNP) realizou, mais um «Convívio de Sócios», instituído pela atual Direção e que já vai sendo um marco importante na vida da instituição, no domingo, 17 de setembro. Este evento veio substituir o tradicional jantar de aniversário, que foi considerado, pelo atual executivo, demasiado dispendioso para os cofres do CNP, face à situação económica encontrada, quando tomaram posse, aliada à crise vigente, nessa altura.

Evento muito concorrido e informal, contou com a presença de mais de 300 pessoas, de acordo com os números que foram facultados ao «barlavento» pela organização. E, como habitualmente, contaram com a presença do executivo camarário local. Segundo o vice-presidente Miguel Farinha, em entrevista exclusiva ao nosso jornal, «o clube começou por ser elitista, tendo a motonáutica quase como única modalidade. Ao longo dos tempos, por culpa da conjuntura económica, esta modalidade foi perdendo protagonismo e foram surgindo muitas outras, como a vela ligeira, a canoagem, o surf, o windsurf e, nos últimos dois anos, regressaram o surfcasting (pesca a partir da praia) e a pesca embarcada.

A vocação do Clube Naval de Portimão é a formação, embora tenha um palmarés de relevo a nível internacional, principalmente na vela ligeira, que conta com 40 praticantes, contra 20 da canoagem, 10 no windsurf, 35 no surf e 12 no surfcasting». Pontos altos neste convívio foram a entrega de prémios do concurso de pesca ao fundo, onde predominam os associados menos jovens, e do IV Troféu António Moura, uma regata com a participação dos mais jovens e de alguns clubes convidados.

Durante a cerimónia, a presidente Isilda Gomes fez o elogio do CNP, considerando-o o melhor do Algarve e um dos melhores do país, «um espaço de convívio e de crescimento cívico, que é imagem de referência da cidade». E considera-o parceiro ideal e imprescindível para a criação do Centro de Mar, acrescentando: «o espaço procura-se e encontra-se, desde que haja imaginação». Miguel Farinha deu a conhecer aos sócios que o clube tinha comprado, recentemente, 5 kayaks, 11 optimists, um laser e dois barcos de apoio, que vão contribuir para melhorar ainda mais as condições que o clube oferece para a prática das atividades náuticas.