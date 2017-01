Ciclismo e Turismo debatidos em Faro

A Federação Portuguesa de Ciclismo realiza uma oficina de capacitação «Ciclismo e Dinamização da Atividade Turística» na quinta-feira, dia 26 de janeiro, no Auditório da Região de Turismo do Algarve, em Faro, entre as 14h30 e as 17h00.

O programa vai abordar o «potencial do ciclismo profissional para a atividade turística, estágios e eventos desportivos internacionais»; «a Volta ao Algarve 2017»; «fatores críticos de sucesso», entre outros temas em debate.

Um ponto de interesse será a apresentação do «alojamento turístico do Algarve para ciclismo profissional: levantamento e caracterização da oferta». Aos participantes será apresentado o guia orientador «Cyclin’Portugal – Ciclismo e Dinamização da Atividade Turística» que foi desenvolvido com o apoio do Turismo de Portugal.

As inscrições são limitadas sendo que os interessados devem confirmar a presença através do e-mail protocolo@fpciclismo.pt