CHUA leva pais, crianças e médicos a visitar o navio-escola Sagres

Crianças, pais e profissionais de saúde do Serviço de Pediatria das Unidades de Faro e Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) vão entrar a bordo do navio-escola Sagres aquando da sua ancoragem no Cais Comercial de Faro na quinta-feira, dia 6 de setembro.

A oportunidade para esta visita surge na sequência da participação das Unidades Pediátricas do CHUA no projeto «Marinheiros de Esperança», que nasceu inspirado nos 700 anos da Marinha Portuguesa e resultou na edição de um livro que ilustra, com desenhos realizados pelas crianças e jovens internados nos Serviços de Pediatria do Sistema Nacional de Saúde, as aventuras do navio-escola Sagres. Não se esgotando na edição do livro, o projeto garantiu ainda a disponibilização online dos trabalhos de pintura no website do projeto «Marinheiros de Esperança» e na página criada para o efeito na rede social facebook.

Além das crianças, dos profissionais de saúde e das responsáveis pelo Sector de Educação do Serviço de Pediatria do CHUA, a visita ao navio-escola Sagres vai contar ainda com a presença de representantes do Serviço de Pediatria do Hospital de Portalegre, que também participou no projeto, da Marinha Portuguesa, e da Assessora do presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, Ana Maria Príncipe, uma das argumentistas e coordenadora do projeto «Marinheiros de Esperança». O emblemático navio português estará no Cais Comercial de Faro até 8 de setembro.

Durante as comemorações do Dia do Município, a 7 de setembro, estará ainda presente a Caravela Boa Esperança, uma lancha de fiscalização rápida da Marinha e diversas entidades com atividade ligada à náutica, às ciências do mar e ao mundo marinho. Na quinta-feira, o público pode visitar a Sagres das 10h00 às 12h00; das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00. E na sexta-feira das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h30.