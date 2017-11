Centro Internacional sobre o Envelhecimento lançado na Universidade do Algarve

A sala de seminários da Reitoria da Universidade do Algarve é o palco escolhido para o lançamento nacional do Centro Internacional sobre o Envelhecimento (CENIE), na sexta-feira, 17 de novembro.

Este projeto resulta de um consórcio que, além da Universidade do Algarve, é composto pela Direção-Geral de Saúde, pela Fundación General de la Universidad de Salamanca e pela Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

A principal missão do CENIE é consolidar-se como um centro de excelência internacional no que toca à investigação e à inovação na área do envelhecimento, liderando, através de uma colaboração transfronteiriça, a promoção do conhecimento e da investigação nesta área.

O CENIE funcionará nas diversas sedes dos associados espanhóis e portugueses. A coordenação portuguesa é assegurada por Sandra Pais, docente e investigadora da Universidade do Algarve.

O projeto CENIE é parte integrante do «Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020» e tem como principais objetivos sensibilizar a sociedade e gerar uma mudança de atitude que promova o envelhecimento como uma fonte de oportunidades e não como uma ameaça.

O consórcio pretende promover a investigação, inovação e o desenvolvimento, no sentido de enfrentar o fenómeno do envelhecimento populacional como uma oportunidade de desenvolvimento económico e social, incentivando a criação de novos investigadores e novos perfis profissionais, especializados na área do envelhecimento.

O CENIE tem ainda como objetivo testar e implementar modelos de cuidados que transformem as comunidades transfronteiras em territórios empenhados com o fenómeno do envelhecimento, amigos das pessoas mais velhas e qualificados para atender às necessidades dos idosos que estão em cada território, sejam eles residentes ou turistas nacionais ou estrangeiros.