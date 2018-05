Centenas celebraram Dia da Europa em Portimão

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), o Centro de Informação Europe Direct do Algarve, o Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 e o Município de Portimão celebraram a 9 DE MAIO, em Portimão, o Dia da Europa.

A cidade de Portimão foi no dia 9 de maio o palco regional onde decorreram um conjunto de iniciativas integradas no programa das Comemorações do Dia da Europa 2018 no Algarve, envolvendo centenas de cidadãos de todas as idades e nacionalidades e muitos alunos das Escolas do segundo e terceiro ciclos do concelho.

O programa arrancou no Porto de Cruzeiros de Portimão com a cerimónia institucional do hastear da bandeira da União Europeia na réplica da fragata francesa Hermione La Fayette, com intervenções institucionais do presidente da Union des Français de l´Etranger (UFE) e dos presidentes da CCDR Algarve, Francisco Serra, e da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

«A Liberdade, a Democracia e a Solidariedade não são conquistas definitivas. É necessário trabalhar todos os dias para garantir a sua defesa e o #DiadaEuropa é um bom momento para sublinhar a importância destes valores», referiu Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão.

«As atividades e festejos deste ano decorrem sob a égide do Ano Europeu do Património Cultural (AEPC), visando a promoção dos valores da cidadania e celebrar o projeto político que une os destinos de 500 milhões de cidadãos», sublinhou Francisco Serra, presidente da CCDR Algarve, destacando o papel do Centro de Informação Europeia Europe Direct Algarve, que «organizou diversas iniciativas, passatempos e animação dirigidos essencialmente à comunidade escolar na Village La Fayete e na Biblioteca Municipal, para além de múltiplas atividades paralelas associadas, envolvendo associações e instituições ao longo de todo este mês de maio».

Ainda na parte da manhã, a comitiva visitou a obra de requalificação do Jardim 1º de Dezembro e conheceu um pacote de projetos municipais em curso, alguns já com apoios aprovados e outros que o Município tenciona candidatar ao Programa Operacional CRESC Algarve 2020.

Na tarde, realizou-se mais uma sessão aberta ao público amplamente participada sobre a Estratégia Regional para o pós-2020, no Café Concerto do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, que reuniu atores económicos e sociais do Barlavento Algarvio.

Durante todo o dia, o Museu Municipal de Portimão teve entradas livres, no âmbito da campanha «A Europa na minha região – EUROPE IN MY REGION», que visa dar a conhecer aos cidadãos projetos desenvolvidos com o apoio dos fundos da União Europeia na sua área de residência.