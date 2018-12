Castro Marim mostra Presépio feito com o «melhor sal do mundo»

Já abriu ao público o Presépio de Sal, na Casa do Sal. Esta exposição, que é uma das maiores atrações do Natal de Castro Marim, está patente até ao dia 6 de janeiro. O presépio é composto por mais de 7 toneladas do «melhor sal do mundo», promovendo e reforçando o grande motor económico, social e cultural de Castro Marim.

Na inauguração, que sucedeu depois da chegada do Pai Natal à vila raiana, no dia 1 de dezembro, estiveram presentes os principais rostos desta iniciativa, desenvolvida pela Junta de Freguesia de Castro Marim, com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim e da empresa municipal Novbaesuris.

O Presépio de Sal ocupa um espaço de cerca de 100m2, onde estão esculturalmente distribuídas as mais de 3800 peças que o compõem. Além da maior dimensão em relação ao ano anterior, a iniciativa apresenta este ano uma nova e multifacetada dinâmica, realizando, todos os sábados, uma «Hora do Conto» para as crianças e, aos domingos, atuações musicais com grupos locais.

O fim de semana contará ainda com a promoção e venda, no espaço bar da Casa do Sal, de um produto endógeno, como o mel ou os frutos secos, tão apreciados nesta altura do ano.

O Presépio de Sal pode ser visitado todos os dias entre as 10h00 e as 13h00 no período matinal, e entre as 14h00-18h00 no período vespertino, com exceção dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, em que funcionará entre as 14h00 e as 18h00.