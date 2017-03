«Carvoeiro Noite Black & White» marcada para 17 de junho

A Câmara Municipal de Lagoa apresentou – no passado dia 18 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa – a edição deste ano da “Carvoeiro Noite Black & White”, evento de animação que teve início em 2014.

Assim, no dia 17 de junho de 2017, a celebração do solstício de verão trará a Carvoeiro mais uma ação de promoção turística e cultural, a preto e branco – que a organização espera que seja «a maior enchente de sempre», ultrapassando as 25 mil pessoas que encheram as ruas e a praia de Carvoeiro na edição de 2016 – em que o entretenimento dinamizará a Vila que recebe sempre bem os seus visitantes, contando com a colaboração dos comerciantes que manterão as suas portas abertas.

Em apenas três anos, a «Carvoeiro Noite Black & White» – primeira grande festa de verão no Algarve – tornou-se um megaevento de referência a nível regional e nacional, com grande importância na economia local, no início da época alta de turismo.

O programa de animação já está fechado e será apresentado em breve.

Este ano vai haver várias novidades, entre as quais um reforço considerável na linha regular de autocarros de ligação entre Carvoeiro e os vários estacionamentos previstos.

Outras novidades são o alargamento da área do evento à Rua dos Pescadores, Anfiteatro junto à Ermida e extensão da Estrada do Farol e o prolongamento da mega pista de dança do areal até ao largo da praia, com som e ecrãs led em simultâneo nas duas áreas.