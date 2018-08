Carrinha WV «pão de forma» já promove vinhos do Algarve nas praias da região ao pôr do sol

Durante 15 dias a iniciativa Sunset com Vinhos do Algarve, promovida pela Comissão Vitivinícola do Algarve, leva às praias algarvias uma amostra de vários vinhos do Algarve para uma prova descontraída ao som de música ambiente e entre brancos e rosés frescos e a condizer com o verão e as férias.

O arranque do Sunset com Vinhos do Algarve, teve lugar no dia 1 de agosto na praia de Alvor e a iniciativa da CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve continua até dia 15 deste mês, com passagem em várias praias e locais emblemáticos do verão algarvio, destacando-se este ano a presença no Festival da Sardinha em Portimão, onde a carrinha de provas, uma carismática WV «pão de forma» vintage, especialmente decorada para a ocasião, vai estar de 3 a 5 de agosto, aliando a degustação dos vinhos à tradicional gastronomia algarvia, numa combinação ideal entre dois produtos regionais.

O objetivo é a promoção dos vinhos do Algarve, de Barlavento a Sotavento, num período de grande afluência turística à região, aproveitando o momento para animar os locais por onde passa a carrinha de provas e desta forma divulgar os vinhos junto dos milhares de visitantes e residentes que estão de férias ou simplesmente de passagem e que ao fim da tarde, podem combinar um maravilhoso sunset algarvio com um saboroso vinho da região, cujas uvas também amadureceram sob o mesmo sol, comprovando a simbiose perfeita entre a natureza e os seus produtos.

As provas decorrem junto das praias ou nos locais indicados de 1 a 15 de agosto, no horário das 16 às 21 horas, aconselhando a visita ao site ou Facebook da CVA para conhecimento da data e praia ou local onde poderá encontrar a carrinha de provas personalizada exclusivamente para o evento.