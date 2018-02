Carnaval de Loulé regressa à tradição do desfile com três dias seguidos

Passados alguns anos, o Carnaval de Loulé volta a realizar-se em três dias seguidos – 11, 12 e 13 de fevereiro – acontecendo na segunda-feira, em detrimento do sábado. Inspirado no Web Summit, o evento que projetou mundialmente a cidade de Lisboa em 2016 e 2017, o desfile louletano regressa ao «sambódromo louletano», a Avenida José da Costa Mealha, e promete muita animação e sátira, esperando-se que nestes dias entre 80 mil e 100 mil pessoas visitem Loulé.

Para Carlos Carmo, vereador da Câmara Municipal de Loulé com o pelouro dos Eventos, ao regressar ao modelo do desfile em três dias seguidos a Autarquia pretende retomar uma longa tradição em que o corso estava na rua sem qualquer interrupção. Por outro lado, a ideia é também possibilitar aos visitantes usufruírem de outros corsos que acontecem no Concelho, nomeadamente Quarteira e Alte, sem colidir com o calendário do Carnaval de Loulé.

Neste «Carnaval Summit de Loulé», que pretende ser uma brincadeira à cimeira mundial dedicada à tecnologia e empreendedorismo, irão desfilar 14 carros alegóricos, cinco escolas de samba (Unidos da Vila Régia; Paraíso Tropical; Novo Império; Samba Tribal e Batuque Samba Show) e 10 grupos de animação (AGAL – Associação Grupo Amigos de Loulé, APAGL – Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé, DOINA – Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve, Grupo Desportivo das Barreiras Brancas, GCL – Ginástica Clube de Loulé, Motoclube de Loulé, Satori – Associação Artística, Associação EXISTIR, TUALLE e Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 0290 Loulé. No recinto, a tocar ao vivo, vai estar o Grupo Musical Balança Brasil.

Loulé recebe alguns dos convidados habituais, como Cristiano Ronaldo com as suas «Bolas de Ouro», os presidentes dos três grandes do futebol nacional, desta vez na «Central de e-mails» da águia, a «geringonça» governativa com António Costa em destaque e, naturalmente, alguns convidados internacionais como Donald Trump junto ao seu muro do México, Vladimir Putin, o anfitrião do Mundial de Futebol 2018, e Angela Merkhel numa dança cheia de ritmo com o novo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.

Nesta edição mantém-se a homenagem a uma personalidade ligada ao corso. Desta vez será Fernando Semião, um folião que, ano após ano, teve uma presença marcante neste desfile com a sua inconfundível carroça.

O programa do Carnaval de Loulé 2018 é variado e arranca logo na manhã de sexta-feira, dia 9, com o desfile infantil que irá reunir as crianças dos jardins-de-infância e 1º ciclo do Concelho. Na noite de segunda-feira, dia 12, acontece no «Palácio» do NERA o Baile de Gala, também ele inspirado na estética da Web Summit.

Na área do desporto vai ser possível ver nestes dias eventos ligados ao Atletismo, BTT, Vela ou Surf, enquanto que o projeto Loulé Criativo propõe workshops ligada a esta época festiva para todos os que visitam o concelho.

A Câmara Municipal de Loulé põe à disposição dos foliões o aluguer de mais de meio milhar de fatos e adereços de Carnaval, na Loja do Carnaval localizada na Praça da República, em frente ao Café Calcinha.

À semelhança das últimas edições, o investimento do Carnaval ronda os 300 mil euros. «Este é um valor que se tem mantido estável fruto também do reaproveitamento e reciclagem que temos feito, por exemplo ao nível da cenografia», esclareceu Carlos Carmo.

Já as receitas do corso voltam a ter uma vertente solidária «bem assente na própria história do Carnaval», já que 50 por cento reverterá para os grupos de animação participantes no desfile e os restantes 50 por cento destinam-se a instituições particulares de solidariedade social.

Mais do que as receitas de bilheteira, o vereador responsável por esta iniciativa sublinhou a importância deste evento para a «dinâmica económica» da cidade e do concelho nestes dias.