Campo de treino de bombeiros avança em São Brás

O Campo de Treinos do Corpo de Bombeiros está a ser criado em São Brás de Alportel, prevendo-se a sua entrada em funcionamento já no próximo ano, de modo a permitir aos soldados da paz a realização de exercícios práticos nas áreas de combate a incêndios urbanos e industriais, no salvamento e desencarceramento e na condução defensiva, mediante a criação de cenários de ocorrências que se assemelharão às ocorrências reais com as que os operacionais se deparam no quotidiano.

A criação desta infraestrutura é uma iniciativa do município de São Brás de Alportel, executada em parceria com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do concelho.

O campo está a nascer a sul desta vila algarvia, no amplo espaço exterior do Parque de Manobras do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT), em resultado de um protocolo firmado pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel com aquele Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT) que tornou possível recuperar esta ampla zona exterior que havia sido cedida, na sua globalidade, ao instituto pela autarquia e que se encontrava abandonada e sem qualquer utilização.

Assim, aquele espaço poderá agora vir a ser dinamizado em prol da comunidade, acolhendo diversos projetos entre os quais um campo multidesportivo e este equipamento que, no futuro, poderá funcionar como Centro Regional de Formação de Bombeiros, que pretende servir a formação a nível local, regional e até nacional, numa ampliação futura.

«Os tempos em que vivemos exigem potenciar os meios financeiros e os recursos operacionais disponíveis. O conhecimento do nosso concelho, da morfologia, do relevo e da história, leva-nos a identificar e a prevenir situações, a promover soluções e a encontrar parcerias com outras entidades governamentais de modo a levar a bom porto a missão da Proteção Civil», afirma o presidente da Câmara Municipal, Vítor Guerreiro, em nota enviada à imprensa.

O terreno onde está instalado o Parque de Manobras foi cedido pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, em 1999, a título gratuito, por um período de 50 anos, através de protocolo, à então designada Direção Geral de Viação (atual Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT), com vista à criação de um centro de exames e uma escola de trânsito na área exterior, destinada à educação rodoviária das camadas mais jovens da população, sobretudo em idade escolar. Este protocolo integrou um projeto-piloto a nível nacional que levou à construção de 18 espaços com as mesmas características a nível nacional.

As infraestruturas foram construídas mas acabou por permanecer até este ano apenas em funcionamento o edifício onde está instalado o Centro de exames teóricos, que o instituto continuará a utilizar.

Através deste novo protocolo firmado em 2017, o espaço exterior com cerca de 20 mil metros quadrados, poderá finalmente servir a comunidade são-brasense, mediante o recurso à sinergia com as entidades locais e regionais e beneficiando das sinergias existentes no concelho, onde é muito dinâmico o movimento associativo.