Câmara Municipal de Loulé adquire as instalações do antigo Casino de Quarteira

A Câmara Municipal de Loulé adquiriu recentemente as instalações do antigo Casino de Quarteira, um edifício emblemático e muito querido pelos quarteirenses, cuja construção data do primeiro quarto do século XX.

O Casino “velho”, como ainda é designado pela população e onde funcionou durante anos a sede da Sociedade Recreativa Quarteirense, faz parte da memória coletiva da cidade.

Por outro lado, a Câmara de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira têm vindo a envidar esforços no sentido de melhorar e facilitar a mobilidade no espaço público nesta que é uma das mais procuradas cidades costeiras da região algarvia. Nesse contexto, foi também adquirido, recentemente, um terreno com cerca de três mil metros quadrados, destinado à criação de um novo parque de estacionamento com área de lazer na zona urbana de Quarteira.

Vitor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, revela que «com estas iniciativas temos em vista dois objetivos muito concretos que encaixam, na perfeição, na política que tem sido seguida pelos executivos autárquicos do município e da freguesia: a reabilitação do nosso património histórico, com intervenções em espaços identitários para a nossa comunidade, mantendo sempre a traça original, e por outro lado, através da aquisição de uma parcela de terreno, junto do Centro Autárquico, garantir uma maior oferta no estacionamento que tanta falta faz aos quarteirenses e a quem nos visita».

O Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira concorda com a visão de Vitor Aleixo, e considera que esta «é uma intervenção extremamente importante já que, para além de aumentar as zonas de estacionamento, também permite organizar o trânsito na cidade”, e sublinha que este é um trabalho autárquico que tem vindo a ser desenvolvido com êxito nos últimos anos.

Sobre o antigo casino, Telmo Pinto refere que aquele «é um edifício que faz parte do nosso património arquitetónico, social e cultural, acarinhado pela maioria dos quarteirenses, e é por isso com bastante satisfação que posso anunciar a sua aquisição para fins culturais, servindo assim os interesses da população», concluindo o autarca com a garantia de que a Junta de Freguesia de Quarteira e a Câmara Municipal de Loulé têm todo o interesse em melhorar a qualidade de vida das populações.