Câmara de Faro requalifica Largo de São Pedro

A Câmara Municipal de Faro anunciou a continuação do programa de intervenções municipais para melhoria da rede viária e de espaços públicos da cidade e freguesias. Trata-se, desta vez, da empreitada de Requalificação do Largo de São Pedro, que tem como objetivo a realização de todos os trabalhos de construção civil e iluminação pública, bem como os trabalhos necessários para o reaproveitamento de materiais e que darão àquela área tão central, uma nova cara com mais dignidade, funcionalidade, conforto e segurança para todos os que nela circulam.

Esta empreitada foi adjudicada à Sociedade José de Sousa Barra & Filhos, Lda., pelo montante global de 59067,13 euros (mais IVA à taxa legal em vigor). Esta intervenção insere-se no Programa Municipal «Faro Requalifica» que já vai na quarta edição e que tem permitido mudar completamente a face do concelho, sobretudo em matéria de acessibilidades e espaço público, onde a autarquia não investia há mais de 15 anos.