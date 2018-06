Camané no Dia de Castro Marim

Com um rico e diversificado programa cultural, em homenagem às gentes e à história, Castro Marim celebra o feriado municipal, de 22 a 24 de junho. O ponto alto das celebrações é o concerto de Camané, na data oficial do feriado municipal, domingo, 24 de junho, às 22 horas, no Revelim de Santo António. Mas as comemorações começam logo na sexta-feira, dia 22, com um concerto da Orquestra Clássica do Sul, às 21h30, de entrada livre, no mesmo local. No sábado, o destaque é o tradicional Arraial de São João, na Praça 1º de Maio onde serão entregues prémios às associações participantes no XIX Concurso de Mastros. Às 19h00, inaugura a exposição de trabalhos da Universidade do Tempo Livre (UTL), no Mercado. Os alunos da UTL irão ainda protagonizar o desfile «Chapéus há muitos». Por fim, no domingo, depois do hastear da bandeira (9h00), a Banda Musical Castromarinense faz a Arruada, seguindo-se uma missa (10h00) na Igreja de N. Sra. dos Mártires. Às 11h00, a Casa do Sal acolhe a sessão solene.