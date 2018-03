Caldas de Monchique acolhe Festival das Camélias

A quarta edição do Festival das Camélias, agendado para o fim de semana de 24 e 25 de março, muda de localização, passando para as Caldas de Monchique. A novidade para 2018 é também um foco nas artes performativas, com animação circulante constante, poesia, teatro e um concerto que juntará piano, guitarra, contrabaixo e harpa (Chapman Stick).

A organização, a cargo da Câmara Municipal de Monchique, garante que será mantida «a exposição de camélias, a mostra de artesanato e doçaria e duas rubricas criadas no ano passado, a Ilustra-te e o Festival Comvida».

A primeira iniciativa tem por objetivo convidar um artista gráfico que, ao longo do festival, criará ilustrações nas quais a camélia estará sempre em destaque. Já a segunda rubrica pretende levar ao evento o trabalho in loco de artesãos e artistas, que irão desenvolver peças originais sobre esta temática. Haverá ainda a Rota das Camélias, este ano em versão peddy-paper com um final peculiar e particular.

«Embora não se possa falar em longevidade, pois o festival» apenas conta com três edições realizadas, «pode-se, porém, falar na construção e criação de histórias que irão prevalecer por muitos anos. Estas histórias não acontecem em efémeros momentos de inspiração, mas resultam de estratégias que fundamentam o projeto e em em planos estruturados que dão vida a este festival», argumenta a Câmara Municipal de Monchique.

«Sendo a Camélia um ícone natural, cultural e patrimonial do concelho não fazia sentido que não existisse um momento que a homenageasse. Após quatro anos, existe a certeza e a convicção que Monchique é já uma referência e que reúne em si a distinção de Jardim do Algarve», sendo este festival mais um impulsionador deste atributo, sublinha a organização em nota de imprensa.

Em relação à mudança de localização para as Caldas de Monchique, a autarquia acredita que a «beleza do espaço e a particularidade dos cenários naturais daquele estabelecimento termal vão contribuir para que o festival ganhe, ainda mais, destaque».