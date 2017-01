Cais da Fuzeta vai receber obras de reparação

A União das Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta viu aprovadas neste mês de janeiro três candidaturas a fundos comunitários, que servirão para importantes obras que contribuirão para o desenvolvimento e modernização da freguesia.

Para melhorar as condições de trabalho dos pescadores da Fuzeta, as duas candidaturas que a União das Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta submeteu nesse sentido foram aprovadas pelo IFAP, no âmbito do Programa Operacional Mar 2020 – «Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos», cujo valor total é de 149962,91 euros.

Uma das candidaturas refere-se a obras a executar no cais de desembarque de pesca e consiste na reparação da plataforma e das escadas de acesso, na colocação de mais escadas e pontos de amarração, na instalação de apoios de pesca em madeira e construção de pontos de água, eletricidade e esgotos na proximidade, e na colocação de um guincho de elevação do pescado no cais de desembarque.

A outra candidatura é destinada à montagem e colocação de um carro de alagem para as embarcações de pesca numa rampa, para que os pescadores possam retirar as suas embarcações da água para efetuarem pequenas reparações de rotina. Estas necessidades foram identificadas pela Associação de Armadores de Pesca da Fuzeta.

Foi também aprovada pela CCDR Algarve a candidatura submetida à Operação Modernizar e Capacitar a Administração Pública, do Programa CRESC Algarve 2020, no valor de 92127 euros , e que visa a colocação de dois painéis informativos digitais nas localidades de Moncarapacho (Praça da República) e da Fuzeta (Largo da República), a instalação de uma rede de wifi gratuita com três pontos de difusão – um em Moncarapacho (Praça da República) e dois na Fuzeta (Largo da República e Parque de Campismo) -, e a modernização administrativa e informática da junta de freguesia, através da instalação de novo hardware e meios informáticos.