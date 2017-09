Café Calcinha celebra Dia Mundial do Turismo com criatividade e tradições

O concelho de Loulé, referência nacional ao nível das atividades turísticas, assinala no próximo dia 27 de setembro o Dia Mundial do Turismo, com um programa centrado no projeto Loulé Criativo.

No âmbito do programa de dinamização cultural do renovado Café Calcinha, a Autarquia promove no espaço daquele que é um dos «Cafés Portugueses com História» um conjunto de workshops dirigidos aos turistas que se encontrem de visita à cidade, mas também ao público em geral, com o apoio dos parceiros locais do Loulé Criativo.

Pretende-se, assim, pôr os visitantes em contactos com algumas das tradições do Concelho e, em simultâneo, dar a conhecer um espaço emblemático da cidade que encerra muito da história e da cultura da cidade.

Entre as 9h30 e as 10h30, a proposta é criar um pequeno-almoço mediterrânico, com produtos frescos e locais, numa iniciativa que será coordenada por de Otília Eusébio.

Promovida pela Casa da Empreita, das 11h00 às 12h30 e das 14h00 às 15h30, os visitantes poderão participar no workshop de empreita onde irão aprender como trabalhar com a palma, um dos ofícios mais tradicionais no Concelho.

A artista plástica Adérita junta-se a este programa para promover um workshop de pintura sensorial, entre as 16h00 e as 17h00, enquanto que, na hora seguinte, haverá uma demonstração de bombons recheados com produtos do Algarve. Ainda na vertente da doçaria algarvia, os turistas poderão aprender igualmente a confecionar queijinhos de figo e estrelas de figo.

O fotógrafo Vítor Pina promove uma Batida Fotográfica que partirá do Café Calcinha, às 19h00, e irá percorrer os principais pontos de interesse turístico da cidade.

Para quem preferir, o Loulé Criativo propõe ainda a mostra de como amassar o pão, seguindo-se uma degustação de pão com compotas.

Entre as 20h30 e as 21h30, os participantes da Batida Fotográfica serão brindados com um cocktail com produtos tradicionais.

Numa «operação de charme» junto de quem visita o Município, os turistas serão recebidos nos postos de informação turística do Concelho com bolos e licores regionais.

Neste dia, inaugura ainda no Posto de Turismo de Salir a Exposição «Dos primórdios do turismo até aos nossos dias – concelho de Loulé», que vai estar patente ao público até ao dia 31 dezembro.

Neste contexto, e numa clara aposta da autarquia de Loulé em promover a identidade do concelho de forma inovadora e criativa, oferecendo aos viajantes uma maneira ativa e genuína de contactar com a cultura local, foi lançado o Turismo Criativo, o mais importante projeto em marcha neste sector no município.