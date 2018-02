Cadetes da Marinha vão descer o Guadiana

A Escola Naval, o estabelecimento de ensino superior da Marinha, no Guadiana o exercício de descida de um rio com recurso a botes de borracha a remos. Nesta atividade, além dos cerca de 100 cadetes da Escola Naval (3.º e 4.º anos), estarão também presentes, alunos representantes da Academia Militar, Academia da Força Aérea e do Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna.

​Este ano, o exercício decorrerá nos dias 8 e 9 de fevereiro no rio Guadiana, concretamente, no percurso compreendido entre as localidades de Mértola e de Pomarão, numa distância aproximada de 21 quilómetros.

O objetivo principal deste exercício é proporcionar aos cadetes, futuros oficiais da Marinha, a consolidação e a prática dos valores da formação militar, cívica e humana. Adicionalmente, servirá para promover e fortalecer a interação da Escola Naval com as populações e com a juventude dessa região, estando previsto neste âmbito, a realização de algumas iniciativas desportivas e culturais, onde se incluirá a participação voluntária de jovens dos 11.º e 12.º anos, da Escola Básica e Secundária de S. Sebastião, em todo ou em parte do percurso definido para a descida do rio.

O evento conta ainda com o apoio e facilidades de várias entidades de relevo, destacando-se a Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, a Câmara Municipal de Mértola e o Agrupamento de Escolas de Mértola.