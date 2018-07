Brigada de Sapadores Florestais vai ter Base em São Marcos da Serra

A nova brigada de sapadores florestais, que vai ser criada pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), vai ter a sua base operacional em São Marcos da Serra, no concelho de Silves.

A localização foi aprovada na reunião do Conselho Intermunicipal, realizada esta sexta-feira, 6 de julho, em Faro.

Numa fase posterior, os municípios vão depois proceder à abertura de concurso para contratar os 15 sapadores florestais, que deverão ser agrupados em três equipas de cinco operacionais, e que vão atuar, de acordo com as necessidades, na região Sul do país.

Além da contratação de recursos humanos, a brigada será também equipada com o material necessário.

A candidatura das câmaras algarvias para a criação desta brigada foi recentemente aprovada pelo secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas.