Bombeiros Sapadores de Faro celebram 135 anos

As comemorações do 135º aniversário do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro terá lugar na sexta-feira, dia 1 de dezembro. O programa começa pelas 09h00, com o hastear das bandeiras no quartel da unidade. Pelas 09h30, serão lembrados aqueles que já partiram, com uma romagem ao cemitério para uma homenagem aos bombeiros falecidos.

As comemorações prosseguirão com um desfile pelas ruas da cidade, pelas 10h30, em direção aos Paços do Município, local onde as entidades serão recebidas pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho, pelas 11h00.

A sessão comemorativa do 135.º aniversário do Corpo de Bombeiros Sapadores terá o seu início às 11h30, no salão nobre da Câmara Municipal. Neste momento das comemorações haverá lugar à distinção dos bombeiros mais antigos e das empresas e entidades que se têm evidenciado no apoio ao trabalho dos nossos soldados da paz.

Em paralelo, o Forum Algarve acolhe uma exposição sobre a história da corporação, composta por materiais, documentos, equipamentos e viaturas antigas.