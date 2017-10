Beta Talk de outubro convida mestres cervejeiros algarvios

No mês de outubro a Beta Talk Portimão, numa edição especial, convida mestres cervejeiros algarvios a partilharem os seus percursos empreendedores e como abraçaram a criação de marcas de cervejas artesanais no Algarve, bem como a apresentarem as várias «loiras» algarvias que desfilam com sucesso por vários festivais locais e nacionais de cerveja e prometem continuar a dar que falar.

A “Beer Talk” acontecerá na próxima segunda-feira, dia 16 de outubro, a partir das 19h00, no espaço do restaurante Faina, no Museu de Portimão onde se brindará às boas ideias com cerveja artesanal algarvia e abrir o apetite para a “Faina”. Como é habitual na Beta Talk Portimão a participação é livre mas sujeita a inscrição prévia através de https://tinyurl.com/betatalkportimao-out2017

O público estará à conversa com mestres cervejeiros algarvios que mudaram o seu rumo profissional e decidiram apostar na nova tendência das cervejas artesanais, dando-lhes um cunho muito pessoal e regional.

André Gonçalves é co-fundador da cerveja Marafada. Nasceu no Algarve e tem formação em Arquitetura Paisagista. Trabalhar num escritório oito horas por dia seria impensável para si e sempre se imaginou como um pequeno produtor de algum produto especial, que promovesse o Algarve.

Produziu azeite mas nunca colocou no mercado e fez também algumas experiências com agricultura bio. Começou a provar Cerveja Artesanal em 2011 quando estudava em Lisboa mas nessa altura nunca imaginava vir a produzir cerveja. Com o passar do tempo o seu gosto por cerveja artesanal foi aumentando, descobriu cada vez mais cervejas até que, em 2013, começou a produzir cerveja para consumo próprio sem pensar ainda na venda, no entanto no inicio de 2015 a «Marafada» começou a chegar aos primeiros clientes. Um projeto tornado realidade com apoio da Quinta dos Avós que cedeu o espaço para a fábrica e da sua família e do Rubem Pires. O conceito da «Marafada» é produzir com qualidade e quer estar ao lado das melhores artesanais do país.

Pedro Alves é co-fundador da cerveja Moça. Veio de Celorico de Basto para o Algarve para estudar Engenharia Mecânica na Universidade do Algarve e acabou por se apaixonar pelo Algarve. Começou por trabalhar na área da climatização e das energias renováveis por conta de outrém e posteriormente no seu próprio negócio. A crise na construção levou-o a procurar alternativas e, a restauração e o turismo de que era apenas apreciador, passaram a ser novas áreas de investimento. Apostou em Faro e no Porto mas rapidamente percebeu que negócios à distância não funcionavam. A paixão pela região levou-o também a uma grande paixão por uma algarvia com quem havia de partilhar a sua nova aposta – a criação do restaurante/ pastelaria/ mercearia Vila Adentro. Aproveitando a localização e potencialidade do espaço na zona histórica de Faro, e entusiasmado com o que o havia visto em Lisboa e na Alemanha decidiu apostar na cerveja artesanal. Colaborar na organização do primeiro beer fest de Faro foi o passo seguinte dando a conhecer diversas marcas de cervejas. A partir daí e, aproveitando os recursos do Portugal 2020, a ligação histórica à cidade e o gosto pelo negócio da cerveja artesanal criaram a «Moça», uma cerveja leve, fresca, com ingredientes algarvios e com uma produção modular que lhes permite adaptar à procura. Um sucesso com várias moças a aguardar autorização para nascer em breve.

Tiago Caldeira é o mestre cervejeiro que criou a cerveja Abaladiça. Foi em Lisboa, a sua cidade natal, que cresceu, estudou e completou uma licenciatura em Filosofia. Acabado o curso, seguiram-se uns tempos de indecisão em que foi barman, DJ, day trader (transacionando títulos nos mercados americanos), antes de começar uma carreira como redator publicitário. A crise, que levou a que fosse dispensado, e o amor por uma louletana trouxeram-no para o Algarve. Já no sul de Portugal, ensaiou a entrada no mundo da culinária, interrompida por viagem a Amesterdão que o inspirou a lançar-se na produção de cerveja caseira. Um par de anos e umas quantas experiências depois, decidiu fazer da cerveja profissão. Em 2016 fez um estágio na cervejeira Refsvindinge na Dinamarca e em julho de 2017 lançou a Abaladiça. Agora trabalha para consolidar a sua marca e o gosto dos algarvios pela cerveja artesanal.

Ivânia Lourenço e Sebastião Afonso, são o casal que fez nascer a cerveja Moura. Ivânia é técnica superior de análises clínicas e Sebastião Afonso tem formação e experiência de 27 anos na área da restauração. A ideia de produzir uma cerveja única no mercado surgiu em 2013, com a descoberta de um curso de fabrico de cerveja no Porto, que os levou a procurar saber mais, a se instruírem e a procurar inspiração na cultura local. Em 2014 surgia a «Moura artesanal de alfarroba, cerveja de encantar», fabricada em Tavira de onde são naturais. Um nome e ingredientes em tudo relacionados com a esta terra algarvia: um ingrediente típico, trazido pelos mouros e a história da Moura Encantada de Tavira. Depois do sucesso alcançado com esta primeira cerveja criaram uma outra cerveja inovadora, sem nunca abandonarem o amor que os liga aos produtos da região- a Sabra que, na sua génese tem um fruto pouco conhecido, o figo de pita. Atualmente a produção é toda consumida localmente e nalguns pontos do Algarve mas faz parte da dos planos reforçar a sua distribuição não só na região como no resto do País e quem sabe, tentar a internacionalização.

Mais do que um evento com data e hora marcada (sempre a 16 de cada mês, ao final da tarde, exceto quando o 16 é a um domingo, realizando-se na segunda-feira seguinte), a Beta Talk de Portimão tornou-se desde julho de 2012 num ponto de encontro para gente empreendedora e um movimento inspirador, promovendo num ambiente informal e descontraído, contactos e a partilha de experiências.

