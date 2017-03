Base de Apoio Logístico do Algarve pronta em 2018

Descrita como uma «belíssima infraestrutura», com «capacidade para 120 elementos» e 1800 metros quadrados de área de construção bruta, será «uma das maiores do país», considerou Jorge

Gomes, secretário de Estado da Administração Interna, durante a visita às obras de construção da futura Base de Apoio Logístico (BAL) da Proteção Civil de Quarteira, na quinta-feira, 9 de março.

O novo imóvel vai permitir o armazenamento de equipamento, apoio à estadia e suporte direto às operações de socorro em todo a região, em caso de eventos catastróficos como inundações, explosões, incêndios, sismos, entre outros cataclismos. A obra deverá estar concluída no prazo aproximado de 11 meses. É um investimento de 1,3 milhões de euros, fruto do esforço conjunto da Câmara Municipal de Loulé e do Ministério da Administração Interna com recurso a fundos comunitários.

Jorge Gomes referiu que o edifício irá funcionar como «uma base na qual teremos todo o tipo de soluções táticas que possam ser necessárias em cenários extremos», consoante as necessidades. Dará também guarida ao Grupo de Intervenção, Prevenção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana. «O facto de estarem aqui 30 pessoas em permanência significa que esta região vai beneficiar de mais homens que, além de estarem preparados para a proteção e socorro, têm ainda uma função policial e de investigação criminal», reforçou o governante.

A BAL irá servir para atuar não só em situações de crise como «em qualquer situação em que o comandante nacional entenda que deva pré-posicionar pessoal», no Algarve ou noutro ponto do país.

O secretário de Estado adiantou ainda que serão construídas mais três BAL em Portugal, mas que ainda não existem localizações definidas. Apenas a infraestrutura de Castelo Branco se encontra em funcionamento desde 2013. «O critério para a escolha da localização é uma decisão operacional. As obras serão feitas com recurso a fundos comunitários, cujo quadro funcionará até 2020», referiu.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, sublinhou a importância de ter esta estrutura no território, até porque «Loulé é um concelho central, com acessibilidades rápidas e fáceis, e a apenas sete minutos da Via do Infante. Oxalá não aconteçam, mas se existirem emergências cataclísmicas, aqui estará acondicionada toda a logística necessária para responder. A região estará apetrechada», sublinhou.

O autarca recordou que para este local esteve previsto «um aquartelamento para bombeiros» mas que por «infelicidade da vida, a obra acabou por estar seis anos» parada. «Foi difícil, pois falamos de uma obra colapsada. Não foi fácil escolher o uso que podia ser dado a este edifício que já estava iniciado. Fizemos ajustamentos no processo e candidatámos a obra. Foi um processo moroso e muito difícil do ponto de vista administrativo que consumiu muito tempo. É uma obra que só conseguiremos ter pronta e concluída no verão de 2018. Mas isto é pouco relevante atendendo ao bem maior que é reabilitar o edifício em ruína e dar-lhe o uso nobre e necessário que é aquele que vai ter», concluiu o autarca.