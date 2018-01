Barco da Polícia Marítima colide com pescadores ao largo de Faro

No âmbito de uma ação de policiamento e fiscalização na Ria Formosa, a Polícia Marítima do Comando-local de Faro surpreendeu, em flagrante delito, uma embarcação que se encontrava em atividade de pesca ilegal, tendo a mesma encetado fuga, hoje, dia 12 de janeiro, cerca das 6h30.

Durante perseguição, ainda em período noturno, a embarcação da Polícia Marítima embateu acidentalmente numa embarcação de pesca de pequenas dimensões que se encontrava a navegar na ria, com dois tripulantes a bordo. O acidente ocorreu a cerca de 200 metros do cais de passageiros de Faro.

A perseguição foi interrompida tendo a equipa da Polícia Marítima prestado auxílio imediato à embarcação.

Um dos tripulantes, de 65 anos, necessitou de assistência médica urgente, tendo sido transportado pela Polícia Marítima para o cais de Faro, e posteriormente encaminhado de urgência pelo INEM para o Hospital de Faro. O prognóstico é, até ao momento, reservado.

A Polícia Marítima encontra-se a efetuar acompanhamento próximo do evoluir da situação, tendo já enviado para o local um psicólogo da Polícia Marítima para apoio da família do pescador e dos operacionais envolvidos no acidente.