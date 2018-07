Azinhal inaugura Posto de Emergência Médica

O novo Posto de Emergência (PEM) do Azinhal, no concelho de Castro Marim, será inaugurado na quarta-feira, dia 25 de julho. A cerimónia terá lugar no Pavilhão Multiusos do Azinhal, pelas 10h30.



Com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim, foi estabelecido um protocolo estabelecido entre o Instituto de Emergência Médica (INEM) e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de St. António para este PEM, que traz uma valência a este concelho, que carecia de uma mais acessível prestação de socorros, em caso de sinistrados ou doença súbita.



A partir do dia 25 de julho, o Corpo de Bombeiros de Vila Real de St. António fica então responsável pela operacionalização da ambulância de socorro do INEM, permitindo reforçar e melhorar a resposta aos pedidos recebidos através do Número Europeu de Emergência Médica – 112.



Este novo PEM, que funciona 24 horas por dia no Centro Multiusos do Azinhal, propriedade da autarquia de Castro Marim, contempla um edifício sede para o pré-posicionamento dos enfermeiros e restantes operacionais afetos ao serviço e inclui também uma ambulância, equipada com os mais modernos equipamentos de socorro e emergência, como o desfibrilhador automático externo. De referir que o PEM está provisoriamente instalado no Centro Multiusos do Azinhal, estando prevista a sua deslocação para as futuras instalações da unidade local de formação e pré-posicionamento de meios de emergência, a construir no Azinhal e cujo investimento global ascenderá a mais de meio milhão de euros.