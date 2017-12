«Aventura de Natal» anima Faro

Depois do sucesso alcançado com a edição em 2016, a autarquia farense reforça a aposta num programa de Natal ainda mais completo. Este ano, o investimento atinge os 200 mil euros e comporta um reforço da iluminação de Natal, espetáculos de teatro, de magia, concertos, atividades pedagógicas no Centro Ciência Viva do Algarve, palhaços, caricaturistas, ventríloquos, circo ambulante, flashmobs, espetáculos de dança e muitas outras surpresas que irão animar a baixa.

A tenda de Natal com 700 m2 instalada na Praça da Pontinha continuará a ser o centro da animação, ponto de exibição das árvores de Natal criadas pelos alunos das escolas do concelho, na quarta edição de um concurso temático. Os vencedores serão decididos pelos visitantes, através do preenchimento dos boletins de voto, a depositar na própria tenda até ao dia 23. A tenda estará aberta diariamente até às 19h00. No dia 23, encerra, contudo, às 12h00.

Outro motivo de interesse da tenda reside na recriação das paisagens da última aventura dos heróis de Faro, os Farrobinhas, com «O Enigma do Duende», uma história que tem como pano de fundo a Ria Formosa. O livro, mais uma vez, será oferecido a todas as crianças.

O pai Natal e a comitiva de 27 elementos farão vários desfiles, sempre aos sábados às 10h30, do Jardim Manuel Bivar até à tenda no Largo da Pontinha, onde chegarão por volta das 11h00. No dia 9 de dezembro, haverá insufláveis e surpresas. Todas as sextas-feiras e sábados haverá animação na tenda e zona comercial e surpresas.

A Feira de Artesanato decorrerá entre os dias 8 a 24, das 9h00 às 19h00 – exceto no dia 24 que será das 9h00 às 13h00 – no Jardim Manuel Bivar. Os farenses e turistas terão ainda oportunidade de assistir a mais de 50 performances de música, dança, teatro, workshops e flashmobs em diversos pontos da baixa, que irão garantir animação e a dinamização do comércio local.

Este programa tem a participação ativa da Associação Comércio da Baixa de Faro, a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (ACZHF), assim como a empresa municipal FAGAR.