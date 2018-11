Autoridade Marítima Nacional resgata passageiro de paquete ao largo de Portimão

O piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão foi contactado no sábado, 17 de novembro, às 11h00, pelo agente de navegação do navio de cruzeiro «Saga Pearl II», solicitando o resgate de um passageiro para ser assistido no hospital.

​O passageiro, de nacionalidade britânica, com 75 anos de idade, apesar de consciente e estável, sofria de uma doença crónica que requeria assistência médica especializada.

O navio de cruzeiro encontrava-se ao largo de Portimão tendo-se aproximado a cerca de 3,7 quilómetros da entrada do porto de Portimão pelas 14h00, onde se encontrava a aguardar a sua chegada a embarcação salva-vidas e respetiva tripulação da Estação Salva-vidas de Ferragudo.

O passageiro e acompanhantes foram transferidos para a embarcação, tendo sido transportados para a Estação Salva-vidas de Ferragudo e, posteriormente, para o Unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) por uma ambulância dos Bombeiros de Lagoa.