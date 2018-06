Autoridade Marítima Nacional coordenou resgate de turista em Lagoa

O piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão recebeu, no dia 24 de junho, pelas 10h45, o alerta de que uma pessoa tinha sido vítima de queda quando passeava na orla costeira, numa zona rochosa, na base da arriba, junto ao Algar Seco, próximo do Carvoeiro.

Foram ativados de imediato, a embarcação salva-vidas de Ferragudo, o piquete da Polícia Marítima, uma equipa médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e uma equipa de resgate de grande ângulo dos Bombeiros de Lagoa.

Após estabilização da vítima de 52 anos, de nacionalidade espanhola que apresentava suspeita de trauma nas costelas, foi transferida para a embarcação salva-vidas, acompanhada pela equipa do INEM e transportada para Ferragudo. Já em terra foi levada para o Hospital de Portimão, através de uma ambulância.

A Autoridade Marítima Nacional relembra o risco de derrocadas das arribas alertando para as pessoas se manterem afastadas das mesmas, usufruindo apenas dos caminhos e trilhos assinalados.