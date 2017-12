Autoridade Marítima lança alerta sobre estado do mar nos próximos dias

A Autoridade Marítima e a Marinha alertam para as prováveis consequências da previsão de agravamento do estado do mar na costa oeste a partir do final da tarde de hoje, 10 de dezembro. ​O alerta é dirigido em particular a toda a comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, em especial a Norte do Cabo da Roca, bem como a toda a população em geral que frequente as zonas costeiras ao longo de toda a faixa litoral oeste do Continente.

As atuais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) referentes à provável ocorrência de forte agitação marítima dos quadrantes de oeste, com altura significativa que podem chegar aos 7 metros nas áreas marítimas mais afastadas a oeste do Continente, terão especial incidência a Norte do Cabo da Roca a partir do final da tarde de hoje, estendendo-se a toda a costa oeste do Continente entre segunda e quarta-feira. A agitação marítima forte deverá começar a diminuir ao longo da madrugada de quarta-feira, 13 de dezembro.

Assim, à população em geral, Autoridade Marítima e a Marinha recomendam que se abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima. Aos pescadores lúdicos de pesca à cana aconselha-se cautela, evitando pescar junto a zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas.

Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que nestas condições extremas o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras. À comunidade piscatória e à comunidade da náutica de recreio, que se encontrem em atividade no mar, aconselha-se o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

Aconselha-se igualmente que mantenham um estado de vigilância permanente e o acompanhamento da evolução da situação meteorológica e dos avisos à navegação e de previsão meteorológica radiodifundidos pela Marinha relativos à previsão meteorológica do IPMA, bem como outras informações das capitanias dos portos sobre as condições de acesso aos portos, evitando sair para o mar até que as condições melhorem.

Todos os canais para as comunicações de emergência com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, bem como a linha de emergência telefónica (MRCC LISBOA tlf. 21 440 19 19), os meios navais da Marinha e os meios marítimos da Autoridade Marítima Nacional, designadamente das Estações Salva-Vidas, encontram-se em permanente alerta e em prontidão para responder a pedidos de socorro no mar.