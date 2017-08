Autarquia reforça apoio aos Bombeiros Voluntários de Faro

A Câmara Municipal de Faro aprovou na última reunião de Câmara, realizada a 28 de agosto, a comparticipação de 32700 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro «Cruz Lusa» (Bombeiros Voluntários de Faro), para a aquisição de um veículo operacional de proteção e socorro (Veículo Tanque Tático Florestal – VTTF).

A comparticipação da autarquia corresponde a 20 por cento do valor aprovado na candidatura da AHB Faro ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) que tem para esta aquisição um valor elegível de 163500 euros.

Segundo nota de imprensa da edilidade farense, «a aquisição deste equipamento é um passo essencial para a melhoria dos serviços prestados à população por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro e insere-se na estratégia desenvolvida pela autarquia no investimento e criação de condições, para que as nossas duas corporações de bombeiros tenham à sua disposição os melhores e mais eficazes meios de intervenção».

«Esta tem sido uma preocupação constante ao longo do mandato como provam os investimentos feitos nas duas corporações. Em relação aos voluntários, a autarquia recuperou, ainda em 2014, os apoios financeiros, após longa espera determinada pela grave situação financeira que atravessou».

No que respeita aos Sapadores, «avulta a aquisição de equipamento de proteção individual para os nossos bombeiros ou, mais recentemente, a compra de um Desfibrilhador Automático, o que permitiu à corporação integrar o programa de DAE previsto no Plano Nacional de Desfibrilhação Automática Externa da Cruz Vermelha Portuguesa, em parceria com a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa Faro/Loulé».

Em cima da mesa continua ainda «a determinação da autarquia em conseguir novas instalações para as duas corporações existentes para que possam potencializar todos os seus recursos técnicos e humanos», conforme foi anunciado pelo presidente Rogério Bacalhau, em dezembro, por ocasião do 134º aniversário Bombeiros Sapadores de Faro.