Autarquia de VRSA aprova reposição dos 25 dias de férias para os funcionários

O município de Vila Real de Santo António aprovou, esta terça-feira, em reunião de Câmara a reposição dos 25 dias de férias para os seus trabalhadores, em detrimento dos atuais 22 dias.

Com esta medida, a autarquia junta-se a outras entidades que estão a avançar na reposição desta regalia dos trabalhadores da função pública prevista na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

A proposta – apresentada pela CDU – será agora formalizada através de instrumento de regulação coletiva de trabalho, dando-se agora início ao processo negocial com todas as partes, com vista à celebração de acordo.

Com esta medida, o município de Vila Real de Santo António pretende premiar o mérito e desempenho dos seus funcionários, promovendo, de igual forma, medidas que permitam conciliar a vida familiar e profissional dos seus colaboradores, prática que já levou à atribuição do galardão de «Autarquia mais familiarmente responsável».