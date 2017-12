Autarquia de Faro encerra o ano com aposta no desporto

A Câmara Municipal de Faro adjudicou na sexta-feira, dia 22, mais uma intervenção nos equipamentos desportivos do concelho. Desta vez serão intervencionados os balneários do campo de futebol da Penha e do campo de futebol da Horta da Areia.

Estas intervenções preveem a total remodelação e renovação dos balneários destes dois campos de futebol, assim como as respetivas canalizações, mobiliário e iluminação, no sentido de se estabelecer melhores condições para o uso dos referidos equipamentos.

A empreitada foi adjudicada à sociedade Escala X – Engenharia e Construção, Lda., no valor total de 61.266,71€ (sessenta e um mil, duzentos e sessenta e seis euros e setenta e um cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal, em vigor.

Já se joga no novo relvado da Horta da Areia

Esta empreitada surge no seguimento da finalização, na passada semana, da intervenção realizada no campo de futebol da Horta da Areia que envolveu a substituição total do relvado sintético.

Já em utilização pelas várias equipas que treinam e jogam neste campo, o novo relvado sintético substitui o anterior, que tinha sido colocado em 2004 e que esteve sujeito, ao longo destes mais de 13 anos, a um desgaste acentuado em virtude do número elevado de equipas que aqui treinam.

Refira-se ainda que o novo relvado reduz substancialmente o risco de lesões, ao favorecer uma melhor absorção de impactos. Destaque ainda para a melhor resistência e para a capacidade de drenagem, características que se espera que assegurem uma maior durabilidade deste relvado em relação ao interior.

Conforme foi oportunamente anunciado, a empreitada de substituição deste relvado teve um custo total de 90.054,96€ (noventa mil, cinquenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal, em vigor.

Com mais este investimento o executivo municipal termina o ano com várias obras em curso, respeitando o plano de investimentos previsto no orçamento camarário para o ano de 2017 e tornando este ano mais um exemplo de sucesso no que respeita à execução orçamental.