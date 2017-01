ATA posiciona Algarve como destino com ofertas para o ano inteiro

Fortalecer a imagem do Algarve como um destino turístico apelativo ao longo de todo o ano é um dos principais objetivos definidos pela Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável pela promoção externa da região, no seu plano de atividades para 2017.

Já neste mês de janeiro, a ATA irá marcar presença em oito feiras turísticas direcionadas a multimercados estratégicos para a região: Vakantiebeurs (que terá lugar na cidade holandesa de Utrecht); Ferienmesse (em Viena); Foire Vakanz (no Luxemburgo); CMT (em Estugarda); Fitur (em Madrid); Matka Nordic Travel Fair (a maior feira da Escandinávia, realizada em Helsínquia); Holiday World Show Dublin e Holiday World Show Belfast.

De forma a potenciar essa visão mais abrangente do destino, quer junto dos turistas, quer dos agentes profissionais do setor, a ATA tem vindo a apostar na promoção de um conjunto de produtos complementares ao já reconhecido produto “Sol & Mar”, apresentando uma oferta rica e diversificada, por muitos ainda desconhecida.

Neste âmbito, o golfe e a apresentação do Algarve como um destino de excelência para a prática desta modalidade direcionada para todo o tipo de pessoas («golf4all»), a gastronomia baseada em sabores autênticos e originais, o turismo de Natureza, com especial enfoque em atividades como o hiking e o cycling, a meeting industry ou o desporto, tendo em conta a qualidade e a diversidade das infraestruturas existentes na região para a realização de todo o tipo de eventos, associadas a um clima ameno ao longo de todo o ano, são alguns dos produtos que surgem em destaque na estratégia desenhada para combater a sazonalidade do turismo do Algarve e, consequentemente, contribuir para o aumento do número de hóspedes, de dormidas e de receitas neste destino.

Com um orçamento de aproximadamente 7 milhões de euros, o plano de promoção da ATA para este ano privilegia a realização de ações com agentes do setor e de parcerias com companhias aéreas que permitam não só a captação de novas rotas e de novas operações (nomeadamente para o período do Inverno), bem como uma maior frequência das operações existentes, mas também o aumento da notoriedade do destino e da marca Algarve em mercados definidos como estratégicos para a região.

O reforço das relações de proximidade entre o destino e os media internacionais, através da organização de visitas à região, e a participação em algumas das mais relevantes feiras e workshops do setor são outros dos instrumentos promocionais tidos como prioritários para alcançar os objetivos estabelecidos.

Para a implementação deste plano ao longo de 2017, a ATA conta com a participação e o esforço conjunto dos seus associados, com os quais partilha a mesma visão para o desenvolvimento do turismo no Algarve.

Neste contexto, e no que ao setor privado diz respeito, a ATA tem previsto para este ano o estabelecimento de parcerias com 45 empresas da região, às quais dará apoio no desenvolvimento e execução dos seus planos de comercialização e vendas.

«Acreditamos que o plano estratégico que temos definido para este ano nos irá permitir dar continuidade ao caminho de sucesso que o Algarve tem vindo a trilhar e fortalecer, de forma consistente e sustentável, este novo posicionamento que pretendemos para o destino: um destino com uma oferta rica e diversificada, capaz de ir ao encontro das motivações e interesses de diferentes perfis de turista, e com um caráter apelativo ao longo de todo o ano», explica Dora Coelho, diretora executiva da ATA.