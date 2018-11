Associação Nascer Prematuro apresenta Gala Solidária em Faro

Celebra-se no sábado, 17 de novembro, o Dia Mundial da Prematuridade. Para assinalar esta data, a associação Nascer Prematuro organiza uma Gala Solidária no Teatro Lethes, pelas 21h30.

O evento contará com a atuação dos artistas Azinhaga, Mauro Amaral, Galopim, Viviane e ainda da Companhia de Dança do Algarve.

Um dos objetivos do evento é angariar fundos para a aquisição de uma incubadora, mas não só – a associação pretende avançar com os projetos «De Igual para Igual» e «Pontes de ligação», tão importantes para os bebés prematuros e para as suas famílias.

A Gala Solidária Nascer Prematuro conta com o apoio técnico e logístico da Câmara Municipal de Faro. A autarquia teve também um papel ativo na promoção do evento, através da disponibilização de alguns espaços publicitários.

A Nascer Prematuro é uma associação sem fins lucrativos que apoia os bebés (e progenitores) que nascem ou nasceram prematuros, no hospital e/ou após a alta. Criada em 2016, por pais de crianças que nasceram prematuras na região do Algarve e por profissionais da área, o seu âmbito é nacional, e estende igualmente o seu raio de ação muito além das nossas fronteiras.

Os interessados em participar na gala devem fazer a sua reserva pelo 914666538, ou através do e-mail [email protected]