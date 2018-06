Aprender a programar é grátis na Startup Portimão

A Startup Portimão, incubadora de negócios do município de Portimão, sediada no Autódromo Internacional do Algarve é também um ponto de encontro para quem quiser experimentar e aprender programação, ao integrar a rede de cidades que em Portugal e, em outros países, dinamiza um grupo de estudo do Free Code Camp.

Dois empreendedores da Startup Portimão, Tiago Fernandes e Jorge Batista começaram a dinamizar, desde de final de abril, um grupo de estudo Free Code Camp aberto à participação de todos os interessados.

Todas as terças-feiras, a partir das 18h00, há encontro marcado para quem quiser aprender mais sobre programação num ambiente descontraído, aprendendo uns com os outros, numa partilha de conhecimento e networking, de forma totalmente gratuita.

Qualquer pessoa poderá registar-se e fazer todo currículo e desafios em casa, no entanto no grupo de estudo Free Code Camp Portimão poderá tirar dúvidas e aprender num local com algum apoio, basta levar o seu computador, saber ler inglês e ter vontade de aprender a programar.

O currículo é virado para tecnologia web atuais, desde HTML e CSS (front-end) até à aplicação no servido (backend) e também pelo JavaScript e linguagens mais complexas.

O Free Code Camp é uma organização sem fins lucrativos que consiste numa plataforma web de aprendizagem interativa, um fórum de comunidade on-line, salas de bate-papo, publicações Medium e por outro lado a nível local, pela dinamização de grupos de estudo que pretendem tornar a aprendizagem de desenvolvimento web acessível à qualquer pessoa.

Os interessados em participar no Free Code Camp Portimão poderão aderir ao grupo oficial no facebook em e juntar-se ao grupo que continuará a reunir-se todas as terças-feiras, a partir das 18h00 na Startup Portimão.