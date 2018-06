APPC de Faro organiza VIII Arraial Solidário

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC Faro) realiza na quinta-feira, dia 28 de junho, às 18h00, o VIII Arraial Solidário. Visa angariar fundos «para melhorar o espaço envolvente da instituição, de forma a proporcionar mais um espaço para dinamizar atividades terapêuticas e lúdicas aos clientes». É aberto a toda a comunidade por 3,5 manjericos, com direito a prato de carne ou de peixe, animação musical com o grupo musical Bailasons e o artista Valter Cabrita. Às 23h00, atuará a Marcha Popular da Bordeira. A festa decorrerá no pátio exterior da sede da APPC Faro, nas traseiras do Centro de Saúde de Faro, na Rua da Guiné-Bissau n º2.