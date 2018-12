Anunciados os projetos vencedores do Orçamento Participativo da União de Freguesias de Faro

Já foram selecionados os 4 projetos mais votados pelos 587 fregueses que participaram na fase de votação do Orçamento Participativo 2018 da União das Freguesias de Faro. O investimento vai totalizar os 60 mil euros propostos para a iniciativa.

A proposta mais votada, com 208 votos, foi a Proposta nº 2, que contempla a aquisição de lanchas tradicionais (saveiros), e que tem como objetivo dinamizar as regatas em saveiros por parte dos pescadores da Ilha da Culatra, tanto na Festa de Honra à Nossa Srª dos Navegantes, como noutros eventos de recreio e desportivos.

Seguiu-se a Proposta nº 3, sob o mote «Bem-estar Animal – Esterilização e controlo de animais de companhia», com 126 votos. Propõe uma verba destinada a cheques veterinários para facilitar o acesso de população carenciada aos tratamentos em clinicas veterinárias solidárias.

Em terceiro lugar, com 85 votos, aparece a Proposta nº 1 – «Substituição de Telhado da Fábrica da Igreja de S. Pedro de Faro» – com a de finalidade beneficiar as instalações do local de armazenamento e distribuição de artigos doados às famílias carenciadas identificadas por esta paróquia.

Por último, a quarta proposta mais votada, com 35 votos, foi a Proposta nº 8. Esta contempla o projeto «Faro & Bike», que visa criar uma rede de estacionamentos para bicicletas e a realização de ações de sensibilização nesta temática.

A União das Freguesias de Faro considerou «bastante significativa a participação cívica nesta edição do Orçamento Participativo, tanto na fase de apresentação de propostas como na fase de votação», anunciando que «os proponentes serão também envolvidos na implementação destes projetos, que decorrerá em 2019».